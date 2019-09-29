Федотов: Раз победа над «Спартаком» состоялась — значит, она заслуженна

Главный тренер «Оренбурга»заявил, что команда заслужила победу в матче 11-го тура чемпионата России против(2:1).

«Поздравляю команду с победой. Раз она состоялась — значит, она заслуженна. Парни проявили мастерство и героизм, если это слово применимо к футболу.

Они сражались и не жалели ни головы, ни ног. Причем это произошло после тяжелейшего кубкового матча с дополнительным временем. Как говорится, победа притягивает победу.

Мы неплохо провели начало матча. Потом были моменты, в которых стали слишком быстро терять мяч. Да, "Спартак" прессинговал, но этот прессинг нельзя было назвать удушающим.

С 30 минуты наступил отрезок, когда соперник имел возможность открыть счет. Мы этот отрезок отстояли, а в конце тайма смогли открыть счет.

В начале второго тайма контролировали игру, забили второй мяч, после чего включился обратный процесс. Мы потеряли бдительность и позволили забить со стандартного положения.

Это результат потери концентрации. Выдохнули, подумали, что дело сделано. На команду в это время повлиять было сложно, она ничего не слышала.

Затем случилось удаление и тяжелая концовка. Команда хорошо перестроилась и добилась победы.

По статистике проблема с дальней штангой у "Спартака" прослеживается. К тому же в данной ситуации (с первым голом) у соперника отсутствовал левый крайний защитник, откуда и залетел гол, — Айртону оказывали помощь.

Что же касается матча с "Локомотивом", мы играли неплохо, остро, но классная команда нас наказала за расточительность. И в том матче, считаю, мы должны были набирать очки», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0