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    Федотов: Раз победа над «Спартаком» состоялась — значит, она заслуженна

    Спартак Оренбург РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов заявил, что команда заслужила победу в матче 11-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:1).

    Владимир Федотов
    Владимир Федотов

    «Поздравляю команду с победой. Раз она состоялась — значит, она заслуженна. Парни проявили мастерство и героизм, если это слово применимо к футболу.

    Они сражались и не жалели ни головы, ни ног. Причем это произошло после тяжелейшего кубкового матча с дополнительным временем. Как говорится, победа притягивает победу.

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    • Мы неплохо провели начало матча. Потом были моменты, в которых стали слишком быстро терять мяч. Да, "Спартак" прессинговал, но этот прессинг нельзя было назвать удушающим.

    С 30 минуты наступил отрезок, когда соперник имел возможность открыть счет. Мы этот отрезок отстояли, а в конце тайма смогли открыть счет.

    В начале второго тайма контролировали игру, забили второй мяч, после чего включился обратный процесс. Мы потеряли бдительность и позволили забить со стандартного положения.

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    • Это результат потери концентрации. Выдохнули, подумали, что дело сделано. На команду в это время повлиять было сложно, она ничего не слышала.

    Затем случилось удаление и тяжелая концовка. Команда хорошо перестроилась и добилась победы.

    По статистике проблема с дальней штангой у "Спартака" прослеживается. К тому же в данной ситуации (с первым голом) у соперника отсутствовал левый крайний защитник, откуда и залетел гол, — Айртону оказывали помощь.

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    • Что же касается матча с "Локомотивом", мы играли неплохо, остро, но классная команда нас наказала за расточительность. И в том матче, считаю, мы должны были набирать очки», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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