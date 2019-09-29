Эмери рассчитывает в игре с «МЮ» набрать три очка

Главный тренер лондонскогоподелился своими ожиданиями от матча св седьмом туре АПЛ.

«Это невероятный матч между командами, который был таким в прошлом, остается — в настоящем и будем таким в будущем. Каждый такой матч, когда я смотрел его раньше, был особенным событием. Думаю, он будет интересным для болельщиков по всему миру.

Мы хотим играть матчи, в которых мы можем сделать что-то важное. Ми готовимся очень хорошо, игроки с нетерпением ждут матча. Мы знаем, что это хорошая возможность для нас заработать три очка.

Солскьяер обладает опытом, он был игроком "Манчестер Юнайтед", он знает клуб идеально», — рассказал Эмери в интервью Sky Sports.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» состоится на «Олд Траффорд» в понедельник, 30 сентября. Начало — в 22:00 по мск. 0