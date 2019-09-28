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    Симеоне: В дерби все решают мелкие детали

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    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился своими ожиданиями от встречи с мадридским «Реалом» в седьмом туре Примеры.

    Диего Симеоне
    Диего Симеоне

    «В дерби все решают мелкие детали, которые могут склонить чашу весов в одну или другую сторону. "Реал" показал значительное улучшение в игре с "Севильей", а потом в матче с "Осасуной" он подтвердил свой уровень. Думаю, что так и продолжится.

    У "Реала" очень хороший состав. Это сложный соперник. Бейл добился прогресса, Бензема переживает подъем, у Азара большой потенциал. У "Реала" очень хороший костяк», — цитирует Симеоне Marca.

    Матч «Атлетико» — «Реал» состоится на «Ванда Метрополитано» в субботу, 28 августа. Начало — в 22:00 по мск. 0

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