Симеоне: В дерби все решают мелкие детали

Главный тренерподелился своими ожиданиями от встречи с мадридскимв седьмом туре Примеры.

«В дерби все решают мелкие детали, которые могут склонить чашу весов в одну или другую сторону. "Реал" показал значительное улучшение в игре с "Севильей", а потом в матче с "Осасуной" он подтвердил свой уровень. Думаю, что так и продолжится.

У "Реала" очень хороший состав. Это сложный соперник. Бейл добился прогресса, Бензема переживает подъем, у Азара большой потенциал. У "Реала" очень хороший костяк», — цитирует Симеоне Marca.

Матч «Атлетико» — «Реал» состоится на «Ванда Метрополитано» в субботу, 28 августа. Начало — в 22:00 по мск. 0