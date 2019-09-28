Сенников: Встреча «Локомотива» и «Зенита» — особое событие

Бывший защитникподелился ожиданиями от матча столичной команды св 11-м туре РПЛ.

«Эти матчи для меня особыми были всегда. Субботний, конечно, очень значимый. Встречаются два наших участника Лиги чемпионов, лидеры первенства, важнейшая игра и тура, и, наверное, всего первого круга. Думаю, это матч за лидерство. Обе команды играют стабильно, у них хорошие составы, тоже стабильные. Интересная битва двух столиц!

Битва двух столиц уже, наверное, не со "Спартаком". А уж на данный момент, если посмотреть на турнирную таблицу, вы получите ответ. Можно, конечно, по-другому оценивать, например по числу болельщиков. Тогда у "Спартака" преимущество. И встреча с красно-белыми становится более значимой. Но если результатами последними руководствоваться…» — цитирует Сенникова «Спорт день за днем».

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится в субботу, 28 сентября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени. 0