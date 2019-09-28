ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фабиан РуисУдивительные звезды Серии А: Руис — лидер «Наполи», Сенси — жемчужина «Интера»
  • 10:22
    • «Ливерпуль» может быть исключен из Кубка английской лиги
  • 00:06
    • «Вильярреал» одержал разгромную победу над «Бетисом»
  • 22:04
    • ЦСКА всухую обыграл «Торпедо»
  • 21:50
    • Моуринью отклонил предложения от пяти клубов ради «Реала» — СМИ
  • 20:45
    • Вальверде: У Месси нет серьезной травмы
    Все новости спорта

    Сенников: Встреча «Локомотива» и «Зенита» — особое событие

    РПЛ Футбол России Зенит Локомотив Календарь РПЛ
    Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча столичной команды с «Зенитом» в 11-м туре РПЛ.

    Дмитрий Сенников
    Дмитрий Сенников

    «Эти матчи для меня особыми были всегда. Субботний, конечно, очень значимый. Встречаются два наших участника Лиги чемпионов, лидеры первенства, важнейшая игра и тура, и, наверное, всего первого круга. Думаю, это матч за лидерство. Обе команды играют стабильно, у них хорошие составы, тоже стабильные. Интересная битва двух столиц!

    Битва двух столиц уже, наверное, не со "Спартаком". А уж на данный момент, если посмотреть на турнирную таблицу, вы получите ответ. Можно, конечно, по-другому оценивать, например по числу болельщиков. Тогда у "Спартака" преимущество. И встреча с красно-белыми становится более значимой. Но если результатами последними руководствоваться…» — цитирует Сенникова «Спорт день за днем».

    Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится в субботу, 28 сентября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Неслучившееся чудо. Дубль Берга не спас «Краснодар» на «ВЭБ-Арене»
  • 23/09/2019 в 02:26
    •
  • Прогноз
  • «Крылья Советов» — «Тамбов»
  • 1.90
  • Сегодня в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Валенсия» «сухую» домашнюю серию «Атлетика»?
  • «Атлетик» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Кому из аутсайдеров улыбнется удача?
  • «Крылья Советов» — «Тамбов». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Ливерпуль» одержит свою 7 победу в АПЛ кряду?
  • «Шеффилд» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Атлетико» — «Реал» Футбол Примера. «Атлетико» примет «Реал», «Барселона» в гостях у «Хетафе»Обзор матчей седьмого тура чемпионата Испании по футболу 00:270
  • 11:26
    • Экс-хавбек ЦСКА готов бесплатно играть за «МЮ»
  • 13:28
    • «Амур» нанес поражение «Сибири»
  • 11:58
    • Сенников: Встреча «Локомотива» и «Зенита» — особое событие
    Допинг-контроль на ОИ-2018 в Пхенчхане Токио-2020 Новый сезон допинг-сериала. Россия может пролететь мимо Олимпиады-2020Все подробности скандала о махинациях с допинговыми пробами в РУСАДА 26/09/2019 в 21:090
  • Экспресс дня

  • Потеряет ли «Зенит» лидерство в РПЛ?
  • 3.08
    •
  • 11:41
    • Российский автогонщик стал чемпионом «Формулы-3»
  • 11:09
    • «Аякс» подпишет новый контракт с ван де Бееком
  • 10:54
    • Симеоне: В дерби все решают мелкие детали
    «Барселона» Футбол Примера. «Реал» одолел «Осасуну», «Барселона» обыграла «Вильярреал», «Атлетико» победил «Мальорку»Обзор матчей шестого тура чемпионата Испании по футболу 26/09/2019 в 23:240
  • 10:39
    • «Манчестер Юнайтед» хочет сменить Сульшера на Почеттино
  • 09:10
    • У «Торпедо» нет задачи выхода в РПЛ, заявил Лебеденко
  • 08:56
    • Вальверде: Не знаю, как долго Месси будет отсутствовать
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие