Семин: Я и без ВАР видел, что у «Зенита» была игра рукой

Юрий Семин
«Локомотив»
По ходу игры арбитр отменил два мяча после консультации с ВАР.
«Наверное, я неправильно реагировал (с иронией нарисовав ВАР после гола Крыховяка). Но я был в своей зоне.
Это эмоции, и при этом я не делал ничего вызывающего. Хотелось, чтобы смотрели эпизоды в обе стороны.
Правильно, что ВАР есть, и слава богу, что посмотрели то, что должны были. Смолов забил потрясающий гол, но до этого был мелкий фол, поэтому все вернули назад.
У меня как было понимание, что ВАР должен быть, так оно и осталось. По время последнего видеопросмотра я сам видел, что была игра рукой. Без ВАР, по диагонали», — сказал Семин «Спорт-Экспрессу». 0