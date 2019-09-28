Семин: Я и без ВАР видел, что у «Зенита» была игра рукой

Главный тренер «Локомотива»объяснил, почему саркастически нарисовал судьям в воздухе прямоугольник после голав матче 11-го тура РПЛ против «Зенита» (1:0).

По ходу игры арбитр отменил два мяча после консультации с ВАР.

«Наверное, я неправильно реагировал (с иронией нарисовав ВАР после гола Крыховяка). Но я был в своей зоне.

Это эмоции, и при этом я не делал ничего вызывающего. Хотелось, чтобы смотрели эпизоды в обе стороны.

Правильно, что ВАР есть, и слава богу, что посмотрели то, что должны были. Смолов забил потрясающий гол, но до этого был мелкий фол, поэтому все вернули назад.

У меня как было понимание, что ВАР должен быть, так оно и осталось. По время последнего видеопросмотра я сам видел, что была игра рукой. Без ВАР, по диагонали», — сказал Семин «Спорт-Экспрессу». 0