Семак: В целом, не самая удачная игра для нас

Главный тренер «Зенита»прокомментировал поражение от(0:1) в матче 11-го тура РПЛ.

«Начали неплохо, хорошо контролировали мяч минуты до двадцатой. К сожалению, даже с VAR судья не увидел нарушение на Оздоеве в штрафной.

Столько судей сидит и никто не увидел фола. Даже с VAR случаются серьезные ошибки, но в остальном он выручил. В одном случае сыграл за нас, в другом — против.

Повторюсь, я только за VAR. Что касается самой игры, то в атаке сыграли достаточно беззубо. Пропустили необязательный мяч, пытались отыграться, но плохо получилось.

Тем самым предоставили "Локомотиву" возможность проводить быстрые контратаки, что они любят и умеют делать.

В целом, не самая удачная игра для нас. Но она закончилась, будем готовиться к следующей.

В прошлом сезона была одна группа игроков, сейчас она чуть-чуть меняется. Нужно анализировать состав команды, понимать сильные качества футболистов. Движемся шаг за шагом, тоже надеюсь, что будет лучше.

Потеря лидерства не будет давить. Сезон длинный и сложный. Понятно, что один матч не решает глобально в борьбе за чемпионство, но всегда хочется побеждать.

Большая группа команда наверху, чемпионат интересный, все хорошо укомплектованы. Никому не будет просто», — приводит слова тренера клубная пресс-служба. 0