Филипп остался в запасе «Динамо» на матч с «Ростовом»

Максимилиан Филипп
ФК «Динамо»
Встреча пройдет в Ростове-на-Дону и начнется в 16:30 мск.
«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Еременко, Попов, Норманн, Шомуродов.
Запасные: Песьяков, Фролкин, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Глебов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Саплинов, Прошляков, Долгов.
«Динамо»: Лещук, Плиев, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Каборе, Шиманьски, Панченко, Игбун.
Запасные: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Ордец, Грулев, Рауш, Нойштедтер, Хильемарк, Шейдаев, Н'Жи, Филипп.