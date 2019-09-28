Филипп остался в запасе «Динамо» на матч с «Ростовом»

Стали известны стартовые составы «Ростова» и московского «Динамо» на матч 11-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча пройдет в Ростове-на-Дону и начнется в 16:30 мск.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Сигурдссон, Ионов, Байрамян, Еременко, Попов, Норманн, Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Фролкин, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Глебов, Хаджикадунич, Зайнутдинов, Саплинов, Прошляков, Долгов.

«Динамо»: Лещук, Плиев, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Каборе, Шиманьски, Панченко, Игбун.

Запасные: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Ордец, Грулев, Рауш, Нойштедтер, Хильемарк, Шейдаев, Н'Жи, Филипп.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0