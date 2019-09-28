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    «Ростов» уверенно обыграл «Динамо»

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    В рамках 11 тура РПЛ «Ростов» Валерия Карпина обыграл московское «Динамо». Хозяева выиграли со счетом 3:0.

    Роман Еременко
    Роман Еременко

    На 25 минуте матча футболисты «Ростова» разыграли простую комбинацию и Чернов сумел пробежать до лицевой, откуда он сильно прострелил в район 11-метровой отметки. На передачу откликнулся Попов и сильным ударом прошил вратаря.

    На 37 минуте Эльдор Шомуродов забил важный гол не только для команды, но и для себя. Теперь игрок — лучший бомбардир РПЛ. Забил Шомуродов не с первого касания. Ионов высоко навесил, нападающий «сельмашей» сначала попытался пробить головой, однако мяч завис в воздухе. Защитники не помешали форварду сильно пробить с острого угла, после того, как снаряд опустился ему на ногу.

    Третий гол хозяев забил Зайнутдинов. На него была сделана точная передача из глубины поля. В штрафной футболист переиграл вратаря «Динамо» в верховой дуэли и переправил мяч в сетку ворот.

    «Ростов» остается на 3 строчке с 20 очками. «Динамо» спускается все ниже. Теперь «сине-белые» на 12 месте. У них в активе только 10 баллов.

    РПЛ. 11 тур
    «Ростов» — «Динамо»
    Голы: 1:0 — 25 Попов, 2:0 — 37 Шомуродов, 3:0 — 82 Зайнутдинов«Ростов»: Бабурин, Чистяков, Чернов, Сигурдссон, Козлов, Норманн, Ионов (Зайнутдинов, 81), Еременко, Попов, Байрамян (Саплинов, 67), Шомуродов (Долгов, 86)«Динамо»: Лещук, Евгеньев, Плиев, Морозов, Шуньич, Жоаозиньо, Каборе, Юсупов (Хильемарк, 46), Шиманьски (Н`Жи, 68), Панченко (Филипп, 70), ИгбоунПредупреждения: Шиманьски (16), Плиев (21), Каборе (46), Байрамян (54), Попов (64), Жоаозиньо (83)Удаления: Плиев (66)
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