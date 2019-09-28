«Ростов» уверенно обыграл «Динамо»

В рамках 11 тура РПЛВалерия Карпина обыграл московское. Хозяева выиграли со счетом 3:0.

На 25 минуте матча футболисты «Ростова» разыграли простую комбинацию и Чернов сумел пробежать до лицевой, откуда он сильно прострелил в район 11-метровой отметки. На передачу откликнулся Попов и сильным ударом прошил вратаря.

На 37 минуте Эльдор Шомуродов забил важный гол не только для команды, но и для себя. Теперь игрок — лучший бомбардир РПЛ. Забил Шомуродов не с первого касания. Ионов высоко навесил, нападающий «сельмашей» сначала попытался пробить головой, однако мяч завис в воздухе. Защитники не помешали форварду сильно пробить с острого угла, после того, как снаряд опустился ему на ногу.

Третий гол хозяев забил Зайнутдинов. На него была сделана точная передача из глубины поля. В штрафной футболист переиграл вратаря «Динамо» в верховой дуэли и переправил мяч в сетку ворот.

«Ростов» остается на 3 строчке с 20 очками. «Динамо» спускается все ниже. Теперь «сине-белые» на 12 месте. У них в активе только 10 баллов.