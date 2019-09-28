ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фабиан РуисУдивительные звезды Серии А: Руис — лидер «Наполи», Сенси — жемчужина «Интера»
  • 21:05
    • Гол Крыховяка принес «Локомотиву» победу над «Зенитом»
  • 21:31
    • «Манчестер Сити» одержал победу над «Эвертоном»
  • 21:16
    • Азар выйдет в стартовом составе «Реала» на дерби с «Атлетико»
  • 20:14
    • Карпин: Не могу сказать, что мы обыграли «Динамо» на классе
  • 19:26
    • СКА победил московское «Динамо»
    Все новости спорта

    Гол Крыховяка принес «Локомотиву» победу над «Зенитом»

    РПЛ Футбол России Локомотив Зенит Календарь РПЛ
    Московский «Локомотив» одержал домашнюю победу над питерским «Зенитом» (1:0) в матче 11-го тура чемпионата России.

    «Локомотив»
    «Локомотив»

    На 30-й минуте Жоау Мариу забрал мяч у Дриусси, далее португалец зрячую передачу выполнил в центр штрафной, Смолов перепрыгнул защитника и пробил головой точно в цель.

    Все прогнозы на РПЛ

    Однако после просмотра видеоповтора выяснилось, что португалец сфолил в отборе — мяч не был засчитан.

    Счет был открыт на 48-й минуте. Смолов отыграл на Гжегоша Крыховяка, а тот из-за штрафной шикарно пробил точно под самую штангу.

    Питерцы забили на третьей компенсированной минуте. Голкипер питерцев Лунёв пошёл в атаку и загрузил мяч в штрафную москвичей. Иванович и Сутормин через скидки доставил мяч в центр, откуда Роберт Мак в касание пробил в угол ворот.

    Календарь и таблица РПЛ

    Однако гол не был засчитан после видеопросмотра — Сутормин при пасе на Мака подыграл себе рукой. «Локомотив» победил со счетом 1:0.

    «Локомотив» набрал 23 очка и поднялся на 2-е место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с таким же количеством баллов располагается на 3-й строчке.

    РПЛ. 11-й тур
    «Локомотив» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:0 (0:0)
    Гол: Крыховяк, 48«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус, Жемалетдинов, Мурило, Крыховяк, Баринов, Жоау Мариу, Смолов (Коломейцев, 90+2)«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Дриусси (Сутормин, 82), Оздоев, Барриос, Жирков (Мак, 70), Дзюба, Азмун (Кузяев, 60)Предупреждения: Крыховяк, 20. Оздоев, 58. Кузяев, 83. Барриос, 85. Ракицкий, 90
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Неслучившееся чудо. Дубль Берга не спас «Краснодар» на «ВЭБ-Арене»
  • 23/09/2019 в 02:26
    •
  • Прогноз
  • «Урал» — ЦСКА
  • 1.93
  • Завтра в 11:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • По силам ли «Монако» вторая кряду победа?
  • «Монако» — «Брест». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Кто будет ближе к вершине?
  • «Ницца» — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 5.00
    •
  • Позволит ли «Реал» стать лидером «Атлетико»?
  • «Атлетико» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 4.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Атлетико» — «Реал» Футбол Примера. Черышев принес победу «Валенсии», «Атлетико» примет «Реал»Обзор матчей седьмого тура чемпионата Испании по футболу 19:540
  • 18:10
    • Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть СПАЛ
  • 16:43
    • Леклер — победитель квалификации Гран-при России
  • 16:24
    • «Ливерпуль» с минимальным счетом одолел «Шеффилд Юнайтед»
    Джейдон Санчо Футбол На пороге мировой славы. Санчо — уличный парень, бросивший вызов логикеФутболист дортмундской «Боруссии» имеет все шансы в будущем стать звездой мирового масштаба Вчера в 19:120
  • Экспресс дня

  • Потеряет ли «Зенит» лидерство в РПЛ?
  • 3.08
    •
  • 21:27
    • «Боруссия» Д и «Вердер» расписали результативную ничью
  • 21:01
    • «Интер» остался лидером Серии А
  • 20:41
    • Польские волейболисты победили французов в матче за бронзу ЧЕ
    Маурисио Почеттино Футбол Конец идиллии. Почеттино превращается в несчастного Моуринью?Аргентинский специалист рискует потерять работу, если не найдет выход из сложной ситуации Вчера в 11:590
  • 16:08
    • Гол Черышева принес «Валенсии» победу над «Атлетиком»
  • 15:53
    • «Крылья Советов» одержали победу над «Тамбовом»
  • 20:30
    • Мбаппе и Неймар принесли ПСЖ победу
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие