Гол Крыховяка принес «Локомотиву» победу над «Зенитом»

Московскийодержал домашнюю победу над питерским(1:0) в матче 11-го тура чемпионата России.

На 30-й минуте Жоау Мариу забрал мяч у Дриусси, далее португалец зрячую передачу выполнил в центр штрафной, Смолов перепрыгнул защитника и пробил головой точно в цель.

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Однако после просмотра видеоповтора выяснилось, что португалец сфолил в отборе — мяч не был засчитан.

Счет был открыт на 48-й минуте. Смолов отыграл на Гжегоша Крыховяка, а тот из-за штрафной шикарно пробил точно под самую штангу.

Питерцы забили на третьей компенсированной минуте. Голкипер питерцев Лунёв пошёл в атаку и загрузил мяч в штрафную москвичей. Иванович и Сутормин через скидки доставил мяч в центр, откуда Роберт Мак в касание пробил в угол ворот.

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Однако гол не был засчитан после видеопросмотра — Сутормин при пасе на Мака подыграл себе рукой. «Локомотив» победил со счетом 1:0.

«Локомотив» набрал 23 очка и поднялся на 2-е место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с таким же количеством баллов располагается на 3-й строчке.