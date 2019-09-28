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    «Локомотив» и «Зенит» определились со стартовыми составами

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    Сегодня в 19:00 по мск начнется матч 11 тура российской Премьер-лиги, в котором встретятся «Локомотив» и «Зенит». Команды опубликовали стартовые составы.

    Далер Кузяев
    Далер Кузяев

    «Локомотив» выставит такой состав: Гильерме, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Хёведес, Мурило, Баринов, Жемалетдинов, Крыховяк, Мариу, Смолов. В запасе остались Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Коломейцев, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Мухин, Джорджевич, Эдер.

    «Зенит» выступит в такой комплектации: Лунёв, Иванович, Караваев, Ракицкий, дос Сантос, Жирков, Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун, Дриусси. В запасе — Кержаков, Васютин, Смольников, Маммана, Осорио, Шатов, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер. 0

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