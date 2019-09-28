Крыховяк: Думаю, это лучший мой сезон

Полузащитник «Локомотива»прокомментировал победу над «Зенитом» в матче 11-го тура чемпионата России.

Польский хавбек забил единственный гол в матче.

«В футболе самое главное — выиграть. Мы выиграли у "Зенита", очень хорошей команды. И, конечно, очень рады этому.

Я думаю, когда ты хочешь выиграть у такой команды, как "Байер", "Зенит", "Атлетико", надо хорошо играть в защите. И мы играли.

В последних четырех матчах мы побеждали, чему очень рады. Сейчас будем готовиться к следующей игре — с "Атлетико" в Лиге чемпионов.

Конечно, приятно забивать голы, но это не так важно. Главное — выигрывать матчи, трофеи. Если ты забиваешь, но проигрываешь, нет никакой ценности в твоем забитом мяче.

Да, я забиваю много голов. Думаю, это лучший сезон», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0