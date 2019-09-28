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    Крыховяк верит в победу над «Зенитом»

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    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Зенита».

    Гжегож Крыховяк
    Гжегож Крыховяк

    «Мы уже обыграли "Зенит" в Суперкубке — конечно, нам по силам сделать это и в чемпионате! Игра очень важна для "Локо" с турнирной точки зрения.

    В случае победы мы сравняемся с "Зенитом" по количеству очков, а дальше все в наших руках — должны обходить их на дистанции. Именно в таких матчах с топ-соперниками закаляется характер команды.

    Мы должны продемонстрировать свои амбиции и доказать всем, что способны победить в чемпионате», — приводит слова Крыховяка официальный сайт «Локомотива». 0

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