Крыховяк верит в победу над «Зенитом»

Полузащитник «Локомотива»поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Зенита».

«Мы уже обыграли "Зенит" в Суперкубке — конечно, нам по силам сделать это и в чемпионате! Игра очень важна для "Локо" с турнирной точки зрения.

В случае победы мы сравняемся с "Зенитом" по количеству очков, а дальше все в наших руках — должны обходить их на дистанции. Именно в таких матчах с топ-соперниками закаляется характер команды.

Мы должны продемонстрировать свои амбиции и доказать всем, что способны победить в чемпионате», — приводит слова Крыховяка официальный сайт «Локомотива». 0