Колосков: Десять предыдущих туров — это вакханалия судейская

Также он призвал не реагировать на слова Федора Смолова, что «можно второе место разыгрывать, а "Зениту" отдать первое».
Эти слова форвард «Локомотива» сказал в перерыве матча 11-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:0).
«11-й тур прошел без происшествий. Но десять предыдущих — это вакханалия судейская.
Может, не в форме были некоторые судьи, как футболисты. С Егорова жестко спросили, возможно, что-то выправится.
Слова Смолова в перерыве матча? И в чем здесь криминал? У каждого свое мнение. Я, например, не согласен со Смоловым.
Судья на этой игре судил четко, по правилам, вовремя фиксировал все нарушения. Там, где нужна карточка, показывал карточку, где нужен VAR — смотрел VAR.
Те, кто не играл в футбол на профессиональном уровне, Смолова никогда не поймут. Состояние игрока, который забил трудовой гол в жесточайшей борьбе с вратарем.
И этот гол отменяют. Здесь что угодно можно наговорить. Конечно, это эмоции, но такое бывает.
Думаю, когда Смолов успокоится, посмотрит заново, с его точки зрения, спорные моменты, может, принесет извинения за свою горячность.
А так, я бы не придавал этому значения», — приводит слова Колоскова «Матч ТВ». 0