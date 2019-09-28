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    Колосков: Десять предыдущих туров — это вакханалия судейская

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    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков недоволен судейством в первой трети чемпионата России.

    Вячеслав Колосков
    Вячеслав Колосков

    Также он призвал не реагировать на слова Федора Смолова, что «можно второе место разыгрывать, а "Зениту" отдать первое».

    Эти слова форвард «Локомотива» сказал в перерыве матча 11-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:0).

    «11-й тур прошел без происшествий. Но десять предыдущих — это вакханалия судейская.

    Может, не в форме были некоторые судьи, как футболисты. С Егорова жестко спросили, возможно, что-то выправится.

    Слова Смолова в перерыве матча? И в чем здесь криминал? У каждого свое мнение. Я, например, не согласен со Смоловым.

    Судья на этой игре судил четко, по правилам, вовремя фиксировал все нарушения. Там, где нужна карточка, показывал карточку, где нужен VAR — смотрел VAR.

    Те, кто не играл в футбол на профессиональном уровне, Смолова никогда не поймут. Состояние игрока, который забил трудовой гол в жесточайшей борьбе с вратарем.

    И этот гол отменяют. Здесь что угодно можно наговорить. Конечно, это эмоции, но такое бывает.

    Думаю, когда Смолов успокоится, посмотрит заново, с его точки зрения, спорные моменты, может, принесет извинения за свою горячность.

    А так, я бы не придавал этому значения», — приводит слова Колоскова «Матч ТВ». 0

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