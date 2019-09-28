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    Карпин: Не могу сказать, что мы обыграли «Динамо» на классе

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    Наставник «Ростова» Валерий Карпин дал интервью после матча 11 тура РПЛ с московским «Динамо». Слова менеджера передает «Чемпионат».

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    «Сегодня была тяжёлая, трудовая игра. Не могу сказать, что мы обыграли "Динамо" на классе. Знаю, что Попов чувствовал ответственность за тот момент, когда не забил. От него не требуется много голов, но сегодня он забил и нормально отреагировал на гол. Эмоции захлестнули.

    В перерыве много чего сказал футболистам. Меня не устраивала игра в обороне. Прессинговали хорошо, на своей половине поля действовали плохо. Есть ещё над чем подумать.

    Рад, что Бактийор восстановился. Заколебал всех, ждали, когда уже он сможет играть. Сегодня он молодец, не испугался, пошёл на мяч и забил. Зайнутдинов ещё один игрок, который даст нам запас прочности, которого не хватает. У Сигурдарсона травма. Он отсутствует больше месяца. Думаю, на восстановление понадобятся ещё две-три недели», — сказал Карпин.

    Напомним, что Эльдор Щомуродов, забив второй «Ростова» в игре, вышел в лидеры списка бомбардиров РПЛ. 0

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