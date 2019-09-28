«Манчестер Сити» одержал победу над «Эвертоном»

«Манчестер Сити»
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В составе победителей отличились Габриэл Жезус (24-я минута), Рияд Марез (71) и Рахим Стерлинг (85).
У проигравших забил Доминик Кэлверт-Льюин (33).
«Манчестер Сити» с 16 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Горожане» отстают от «Ливерпуля» на пять очков.
В следующем туре «Манчестер Сити» примет «Вулверхэмптон», а «Эвертон» на выезде сыграет с «Бернли».
АПЛ. 7-й тур
«Эвертон» — «Манчестер Сити» — 1:3 (1:1)
Голы: Габриэл Жезус, 24 (0:1). Коулман, 33 (1:1). Махрез, 71 (1:2). Стерлинг, 84 (1:3)«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Мина, М.Кин, Динь, Уолкотт (Ивоби, 7. М.Кин, 74), Делф, Шнейдерлен (Дэйвис, 81), Сигурдссон, Ришарлисон, Калверт-Льюин«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Фернандинью, Зинченко, Гюндоган, Эрнандес, Де Брейне (Бернарду Силва, 80), Махрез, Габриэл Жезус (Агуэро, 66), Стерлинг (Сильва, 86)Предупреждения: Эрнандес, 38. Отаменди, 51. Шнейдерлен, 59. Мина, 70