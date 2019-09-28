«Атлетико» — «Реал»: счет матча 0:0

Фрагмент матча
globallookpress.com
По итогам этой игры «Реал» с 15 очками возглавил турнирную таблицу Примеры.
«Матрасники» отстают лишь на одно очко, но располагаются на третьей строчке, уступая по дополнительным показателям «Гранаде».
Напомним, «Атлетико» является соперником московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов.
В следующем матче команда Диего Симеоне встретится в ЛЧ с железнодорожниками в Москве 1 октября.
Примера. 7-й тур
«Атлетико» — «Реал» — 0:0
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Лоди (Лемар, 61), Витоло (Корреа, 46), Сауль, Коке, Партей, Диегу Коста, Жоау Феликс (Льоренте, 70)«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Начо, Каземиру, Кроос, Вальверде (Модрич, 68), Бэйл, Бензема (Йович, 88), Азар (Хамес Родригес, 77)Предупреждения: Начо, 22. Варан, 69. Партей, 90+3