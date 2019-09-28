«Атлетико» — «Реал»: счет матча 0:0

Мадридский «Атлетико» на своем поле сыграл вничью с «Реалом» (0:0) в матче 7-го тура чемпионата Испании.

По итогам этой игры «Реал» с 15 очками возглавил турнирную таблицу Примеры.

«Матрасники» отстают лишь на одно очко, но располагаются на третьей строчке, уступая по дополнительным показателям «Гранаде».

Напомним, «Атлетико» является соперником московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов.

В следующем матче команда Диего Симеоне встретится в ЛЧ с железнодорожниками в Москве 1 октября.