Вальверде: У Месси нет серьезной травмы

Главный тренеррассказал о травме нападающего

«Не знаю, как долго будет отсутствовать Месси. Мы надеемся, что скоро он будет с командой. У него нет серьезной травмы, просто небольшое растяжение. Посмотрим на следующей неделе, как будет проходить восстановление», — цитирует Вальверде Goal.com.

«Когда Месси присутствует на поле, у нас есть сильные стороны. Когда его нет, мы лишены важнейшего игрока. Но у нас есть необходимые ресурсы. Мы должны продолжать двигаться вперед», — добавил Вальверде в преддверии матча против «Хетафе», который Месси пропустит.

Напомним, аргентинец получил травму в матче против «Вильярреала». 0