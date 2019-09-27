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    Вальверде: У Месси нет серьезной травмы

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    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о травме нападающего Лионеля Месси.

    Эрнесто Вальверде
    Эрнесто Вальверде

    «Не знаю, как долго будет отсутствовать Месси. Мы надеемся, что скоро он будет с командой. У него нет серьезной травмы, просто небольшое растяжение. Посмотрим на следующей неделе, как будет проходить восстановление», — цитирует Вальверде Goal.com.

    «Когда Месси присутствует на поле, у нас есть сильные стороны. Когда его нет, мы лишены важнейшего игрока. Но у нас есть необходимые ресурсы. Мы должны продолжать двигаться вперед», — добавил Вальверде в преддверии матча против «Хетафе», который Месси пропустит.

    Напомним, аргентинец получил травму в матче против «Вильярреала». 0

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