Тошич больше всего скучает по российской зарплате

Полузащитник «Партизана»рассказал, что скучает по зарплате, которую он получал в ЦСКА.

«Больше всего скучаю по зарплате, которая была в России. Разницы между базами "Партизана" и ЦСКА почти нет, но все же, думаю, что чуть лучше здесь. Для Сербии база "Партизана" очень хорошая: у нас отличные поля, комнаты нормальные, еда вкусная.

Смотришь на другие команды, там все гораздо хуже. Фанаты "Партизана" были счастливы, когда узнали, что я возвращаюсь назад, и я был счастлив видеть их тоже. Во мне они видят не только хорошего игрока, но и футболиста, который отдает "Партизану" все свое сердце.

В Сербии почти невозможно представить переход из "Партизана" в "Црвену Звезду". Исключение — наш нынешний капитан Владимир Стойкович, он воспитанник "звездашей". Он вернулся из Европы и ему 2-3 года было тяжело. Стойкович не мог отойти далеко, с ним постоянно дежурили охранники. Когда иностранец переходит из "Партизана" в "Црвену" — это нормально, но когда свой — это смотрится ужасно в глазах болельщиков», — сказал Тошич в интервью Youtube-каналу КраСава.

Тошич играл за ЦСКА с 2010 по 2017 годы, провел 241 матч и забил 47 мячей. 0