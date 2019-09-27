Паредес может в январе покинуть ПСЖ

По информации издания, тренерский штаб парижан не устраивает нынешний уровень игры аргентинца.
Кроме того, источник сообщает, что игроки ПСЖ недовольны своим одноклубником, считая, что аргентинский полузащитник провалил матч 7-го тура чемпионата Франции с «Реймсом» (0:2).
Другой хавбек «ПСЖ» Марко Верратти жалуется на отсутствие взаимопонимания с Паредесом на футбольном поле.
Слухи о возможном уходе Паредеса появились еще в конце прошлого сезона.
Тогда не исключалось, что хавбек продолжит карьеру в одном из итальянских клубов. Однако сам футболист исключил свой отъезд из Парижа.
Напомним, что зимой 2019 года Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита», подписав контракт до 2023 года.
В текущем чемпионате хавбек сыграл за «ПСЖ» матча, в которых результативными действиями не отметился. 0