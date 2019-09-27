Стало известно, кто может сменить Джампаоло в «Милане»

Стали известны имена претендентов на пост главного тренера

Как утверждает Corriere dello Sport, руководство «россонери» в ближайшее время может уволить с поста главного тренера команды Марко Джампаоло. Под его руководством «Милан» набрал только 6 очков в пяти турах Серии А.

Кандидатами на работу в «Милане» издание называет Лучано Спаллетти, а также Клаудио Раньери. Кроме того, отмечается, что «Милан» может вернуть на пост главного тренера Дженнаро Гаттузо.

Ранее сообщалось, что Гаттузо прибыл в Москву и может возглавить один из российских клубов. 0