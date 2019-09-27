ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джейдон СанчоНа пороге мировой славы. Санчо — уличный парень, бросивший вызов логике
  • 16:57
    • «Барселона» продлила контракт с Карлесом Пересом
  • 16:28
    • Алиссон может вернуться к тренировкам на этой неделе
  • 16:13
    • Cиссоко продлил контракт с «Тоттенхэмом»
  • 15:46
    • Менеджер Нурмагомедова: Бой с Мейвезером все еще реален
  • 14:58
    • Состоялась жеребьевка матчей 1/8 финала Кубка России
    Все новости спорта

    Стало известно, кто может сменить Джампаоло в «Милане»

    Милан Серия A Футбол Италии Календарь Серии А
    Стали известны имена претендентов на пост главного тренера «Милана».

    Лучано Спаллетти
    Лучано Спаллетти

    Как утверждает Corriere dello Sport, руководство «россонери» в ближайшее время может уволить с поста главного тренера команды Марко Джампаоло. Под его руководством «Милан» набрал только 6 очков в пяти турах Серии А.

    Кандидатами на работу в «Милане» издание называет Лучано Спаллетти, а также Клаудио Раньери. Кроме того, отмечается, что «Милан» может вернуть на пост главного тренера Дженнаро Гаттузо.

    Ранее сообщалось, что Гаттузо прибыл в Москву и может возглавить один из российских клубов. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • РПЛ сдает позиции. У Кубка России будет новый победитель
  • Вчера в 02:19
    •
  • Прогноз
  • «Вильярреал» — «Бетис»
  • 1.65
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возьмет ли ЦСКА реванш у «Торпедо»?
  • «Торпедо» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Продавит ли «Айнтрахт» оборону берлинцев?
  • «Унион» Берлин — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Обе команды подарят голы
  • «Вильярреал» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Барселона» Футбол Примера. «Реал» одолел «Осасуну», «Барселона» обыграла «Вильярреал», «Атлетико» победил «Мальорку»Обзор матчей шестого тура чемпионата Испании по футболу Вчера в 23:240
  • 14:13
    • Мамаев близок к подписанию контракта с «Ростовом»
  • 19:46
    • Стало известно, кто может сменить Джампаоло в «Милане»
  • 19:33
    • «Барыс» одержал выездную победу над «Трактором»
    «Локомотив» Футбол РПЛ сдает позиции. У Кубка России будет новый победительРезультаты матчей 1/16 финала Кубка России — в нашем обзоре прессы Вчера в 02:190
  • Экспресс дня

  • «Айнтрахт» совершит успешный вояж в Берлин
  • 4.37
    •
  • 19:17
    • Голкипер «Норвича» Крул пропустит около месяца
  • 17:16
    • Роналду приступил к полноценным тренировкам
  • 16:46
    • Конте: Пятая подряд победа — не случайность
    «Спартак» Футбол Увернулись от «КАМАЗа». Дубль Понсе спас «Спартак» от позора в Кубке РоссииРеакция спортивных СМИ на победу «Спартака» в Набережных Челнах 25/09/2019 в 23:210
  • 12:36
    • Экклстоун не исключил возможности переноса Гран-при России в Санкт-Петербург
  • 12:13
    • Каширина завоевала серебро ЧМ по тяжелой атлетике
  • 10:41
    • Геркус уверен в продолжении переговоров «Зенита» по Миранчукам
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие