«Барселона» продлила контракт с Карлесом Пересом

на своем официальном сайте сообщила о продлении контракта с нападающим

Новое соглашение между каталонским клубом и 21-летним испанским футболистом рассчитано на три сезона — до лета 2022 года.

Подписание контракта произошло 23 сентября в присутствии президента сине-гранатовых Хосепа Марии Бартомеу и других членов руководства.

Перес является воспитанником «Барселоны» и дебютировал за клуб в этом году. В нынешнем сезоне Карлес принял участие в 5 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счет 1 гол и 2 результативные передачи. 0