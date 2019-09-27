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    «Барселона» продлила контракт с Карлесом Пересом

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    «Барселона» на своем официальном сайте сообщила о продлении контракта с нападающим Карлесом Пересом Сайолем.

    Карлес Перес
    Карлес Перес

    Новое соглашение между каталонским клубом и 21-летним испанским футболистом рассчитано на три сезона — до лета 2022 года.

    Подписание контракта произошло 23 сентября в присутствии президента сине-гранатовых Хосепа Марии Бартомеу и других членов руководства.

    Перес является воспитанником «Барселоны» и дебютировал за клуб в этом году. В нынешнем сезоне Карлес принял участие в 5 матчах испанской Примеры, в которых записал на свой счет 1 гол и 2 результативные передачи. 0

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