Джонс не сыграет с «Арсеналом», Погба рискует пропустить встречу

Защитник «Манчестер Юнайтед»не сыграет с «Арсеналом» в матче седьмого тура английской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт английского клуба.

Джонс получил травму, из-за которой не вернется на поле как минимум до октябрьского перерыва на встречи национальных сборных.

Полузащитник Поль Погба тоже восстанавливается после травмы, поэтому его участие в игре с «канонирами» остается под вопросом.

У форварда Антони Марсьяля небольшие шансы выйти на поле в матче против «Арсенала», защитник Люк Шоу в скором времени может вернуться в строй.

Встреча «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» состоится в понедельник, 30 сентября, на стадионе «Олд Траффорд». 0