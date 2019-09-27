Эмери назначил нового капитана «Арсенала»

Полузащитникстал новым капитаном команды, сообщает BBC.

Данное решение принял лично главный тренер «канониров» Унаи Эмери. О своем выборе он сообщил команде на сегодняшней тренировке.

При этом испанский специалист ещё не определился с вице-капитаном. Главными претендентами на эту роль являются нападающие Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Напомним, предыдущим капитаном «Арсенала» являлся защитник Лоран Косельни, который ушел в «Бордо».

Джака выступает за «Арсенал» с 2016 года. Ранее 27-летний хавбек защищал цвета «Базеля» и менхенгладбахской «Боруссии». 0