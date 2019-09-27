Конте: Пятая подряд победа — не случайность

Главный тренерподелился ожиданиями от матча шестого тура Серии А с

Миланцы возглавляют турнирную таблицу Серии А, одержав пять побед подряд.

«Пятая подряд победа — это не случайность. Мы отыскали правильный менталитет, но впереди все равно очень много работы. Мы должны продолжать расти. Наш проект находится на начальной стадии», — цитирует Конте пресс-служба «Интера».

Конте возглавил «Интер» в межсезонье. Итальянский специалист сменил на этом посту Лучано Спаллетти, под руководством которого клуб финишировал в топ-4 и завоевал путевку в Лигу чемпионов. 0