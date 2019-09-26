ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив»РПЛ сдает позиции. У Кубка России будет новый победитель
  • 13:39
    • В ФИФА опровергли слова капитана сборной Никарагуа о подлге
  • 09:43
    • Капитан сборной Никарагуа: Я не голосовал за Месси в премии The Best
  • 08:55
    • Головин попал в символическую сборную 7 тура Лиги 1
  • 08:49
    • Семин: Игра с «Балтикой» — хороший тест для молодых игроков
  • 08:39
    • Лионель Месси снова получил травму
    Все новости спорта

    Юсупов: Уверен, что всё придёт

    РПЛ Футбол России Динамо Календарь РПЛ
    Хавбек московского «Динамо» Артур Юсупов поделился своим мнением касательно неудачных выступлений команды в этом сезоне. По его мнению, главной причиной неудач является низкая реализация голевых моментов.

    Артур Юсупов
    Артур Юсупов

    «Если не забиваешь, то уверенность уходит, это так. Скажу больше — в начале игры у нас всегда много моментов, но если реализовать их не получается, то затем у нас становится больше ошибок. Мы начинаем спешить, нервничать, времени остаётся всё меньше, отсюда и потеря уверенности. Конечно, на каждого из наших игроков давит эта ситуация, что мы немного забиваем, что мы не на тех местах в таблице, которых от нас ждут. Равнодушных в "Динамо" нет. Уверен, что всё придёт. По-другому быть не может.

    Нужно стиснув зубы работать? Только так. И мы именно это и делаем. Вся команда в зале за час до тренировки, после окончания занятия никто не уходит, все остаются и работают. Должно нас прорвать. И для начала — нам следует начать собирать "свои" очки. У тех команд, которые объективно слабее нас. Приподняться в таблице, а дальше уже будет легче чисто психологически», — сказал Юсупов в интервью журналистам клуба.

    Напомним, что «Динамо» проиграло в 1/16 Кубка России «Лучу» со счетом 1:0. В РПЛ команда находится на 11 строчке. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Неслучившееся чудо. Дубль Берга не спас «Краснодар» на «ВЭБ-Арене»
  • 23/09/2019 в 02:26
    •
  • Прогноз
  • «Крылья Советов» — «Тамбов»
  • 1.90
  • Послезавтра в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Победит ли СКА после двух домашних поражений?
  • СКА — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Оправится ли «Автомобилист» после недавних неудач?
  • «Спартак» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Придет ли в себя «Севилья» после домашнего поражения?
  • «Эйбар» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Фати снова показал себя с хорошей стороны Футбол «Барселона» потеряла Месси перед новым испытаниемРеакция прессы на матч «Барселона» — «Вильярреал» Вчера в 18:060
  • 11:00
    • Юсупов: Уверен, что всё придёт
  • 10:52
    • Конте: Упорный труд приносит результаты
  • 10:40
    • Кейн: У нас больше нет оправданий
    Алексей Сутормин Футбол Кубок России. «Зенит» одолел «Енисей», ЦСКА победил «Аланию», «Спартак» справился с «Камазом»Обзор матчей 1/16 финала Кубка России 01:080
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Севилья» исправиться после домашнего поражения?
  • 4.92
    •
  • 13:23
    • Туктамышева лидирует после короткой программы на Кубке Санкт-Петербурга
  • 13:07
    • «Авангард» подписал экс-нападающего «Динамо»
  • 10:19
    • Попов: Рад, что мой гол помог «Ростову» одержать победу
    «Барселона» Футбол Примера. «Барселона» обыграла «Вильярреал», «Атлетико» победил «Мальорку»Обзор матчей шестого тура чемпионата Испании по футболу Вчера в 23:410
  • 09:55
    • Аллегри готов возглавить «Тоттенхэм» в случае ухода Почеттино
  • 00:56
    • «Интер» обыграл «Лацио» в Милане
  • 00:37
    • «Манчестер Юнайтед» переиграл «Рочдейл» в Кубке лиги
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие