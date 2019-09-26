Юсупов: Уверен, что всё придёт

Хавбек московскогоподелился своим мнением касательно неудачных выступлений команды в этом сезоне. По его мнению, главной причиной неудач является низкая реализация голевых моментов.

«Если не забиваешь, то уверенность уходит, это так. Скажу больше — в начале игры у нас всегда много моментов, но если реализовать их не получается, то затем у нас становится больше ошибок. Мы начинаем спешить, нервничать, времени остаётся всё меньше, отсюда и потеря уверенности. Конечно, на каждого из наших игроков давит эта ситуация, что мы немного забиваем, что мы не на тех местах в таблице, которых от нас ждут. Равнодушных в "Динамо" нет. Уверен, что всё придёт. По-другому быть не может.

Нужно стиснув зубы работать? Только так. И мы именно это и делаем. Вся команда в зале за час до тренировки, после окончания занятия никто не уходит, все остаются и работают. Должно нас прорвать. И для начала — нам следует начать собирать "свои" очки. У тех команд, которые объективно слабее нас. Приподняться в таблице, а дальше уже будет легче чисто психологически», — сказал Юсупов в интервью журналистам клуба.

Напомним, что «Динамо» проиграло в 1/16 Кубка России «Лучу» со счетом 1:0. В РПЛ команда находится на 11 строчке. 0