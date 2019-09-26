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    Объявлен состав молодежной сборной России на матчи отбора Евро-2021

    Сборная России Футбол России
    Стала известна заявка молодежной сборной России на матчи отборочного турнира к чемпионату Европы-2021. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

    Федор Чалов
    Федор Чалов

    Всего в список вошли 23 футболиста.

    Вратари: Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»).

    Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Алексей Татаев («Млада-Болеслав», Млада-Болеслав), Николай Рассказов («Спартак» Москва), Никита Калугин («Сочи»), Иван Лапшов («Оренбург»), Данил Степанов («Рубин» Казань), Данил Круговой (ФК «Рубин»)

    Полузащитники: Артем Голубев («Уфа»), Данил Глебов («Ростов» Ростов-на-Дону), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА Москва), Наиль Умяров («Спартак»), Данила Уткин («Краснодар»), Максим Глушенков («Спартак»), Данил Лесовой, Александр Ломовицкий (оба — «Арсенал» Тула), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»)

    Нападающие: Вячеслав Грулев («Динамо» Москва), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

    Россияне 11 октября в Екатеринбург сыграют с Польшей, а 15 октября в Пярну проведут матч с Эстонией.

    Молодежная сборная России попала в пятую отборочную группу ЧЕ-2021 вместе со сборными Сербии, Польши, Болгарии, Латвии и Эстонии. В первом матче команда Галактионова обыграла Сербию (1:0), а затем на выезде сыграла вничью 0:0 с Болгарией. 0

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