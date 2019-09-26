«Рубин» выступил с обращением к болельщикам

Клуб из Татарстана проиграл последние пять матчей, потерпев четыре поражения в РПЛ и вылетев в последнем матче из Кубка России, уступив «Химкам» со счетом 0:3.
«Уважаемые болельщики ФК "Рубин"!
Прошедший месяц получился крайне непростым для нашей команды: яркий старт в сезоне для полностью обновлённой молодой команды стал неожиданностью для футбольной общественности, принёс невероятные эмоции вам, болельщикам, и команде, но затем наступила череда неудачных результатов.
Руководство клуба с пониманием относится к текущей ситуации и полностью поддерживает тренерский штаб и футболистов.
Строительство новой команды требует терпения, молодым игрокам, новичкам, тренерскому штабу нужно время, чтобы адаптироваться и набраться опыта.
Чувствительные поражения и трудности в такой ситуации неминуемы — это делает наш коллектив более сплочённым.
В тренерском штабе работают преданные клубу люди, прошедшие вместе с "Рубином" самые значимые вехи в его современной истории.
И им сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Мы уверены, что вместе преодолеем непростой этап и станем сильнее», — сказано в заявлении казанского клуба. 0