«Рубин» выступил с обращением к болельщикам

Казанскийна своём официальном сайте обратился к болельщикам за поддержкой.

Клуб из Татарстана проиграл последние пять матчей, потерпев четыре поражения в РПЛ и вылетев в последнем матче из Кубка России, уступив «Химкам» со счетом 0:3.

«Уважаемые болельщики ФК "Рубин"!

Прошедший месяц получился крайне непростым для нашей команды: яркий старт в сезоне для полностью обновлённой молодой команды стал неожиданностью для футбольной общественности, принёс невероятные эмоции вам, болельщикам, и команде, но затем наступила череда неудачных результатов.

Руководство клуба с пониманием относится к текущей ситуации и полностью поддерживает тренерский штаб и футболистов.

Строительство новой команды требует терпения, молодым игрокам, новичкам, тренерскому штабу нужно время, чтобы адаптироваться и набраться опыта.

Чувствительные поражения и трудности в такой ситуации неминуемы — это делает наш коллектив более сплочённым.

В тренерском штабе работают преданные клубу люди, прошедшие вместе с "Рубином" самые значимые вехи в его современной истории.

И им сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Мы уверены, что вместе преодолеем непростой этап и станем сильнее», — сказано в заявлении казанского клуба. 0