ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Допинг-контроль на ОИ-2018 в ПхенчханеНовый сезон допинг-сериала. Россия может пролететь мимо Олимпиады-2020
  • 15:21
    • Стала известна дата следующего боя Хабиба Нурмагомедова
  • 13:39
    • В ФИФА опровергли слова капитана сборной Никарагуа о подлоге
  • 09:43
    • Капитан сборной Никарагуа: Я не голосовал за Месси в премии The Best
    Все новости спорта

    «Рубин» выступил с обращением к болельщикам

    Рубин РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Казанский «Рубин» на своём официальном сайте обратился к болельщикам за поддержкой.

    «Рубин»
    «Рубин»

    Клуб из Татарстана проиграл последние пять матчей, потерпев четыре поражения в РПЛ и вылетев в последнем матче из Кубка России, уступив «Химкам» со счетом 0:3.

    «Уважаемые болельщики ФК "Рубин"!

    Прошедший месяц получился крайне непростым для нашей команды: яркий старт в сезоне для полностью обновлённой молодой команды стал неожиданностью для футбольной общественности, принёс невероятные эмоции вам, болельщикам, и команде, но затем наступила череда неудачных результатов.

  • РПЛ сдает позиции. У Кубка России будет новый победитель
  • Результаты матчей 1/16 финала Кубка России — в нашем обзоре прессы
  • Сегодня

    • Руководство клуба с пониманием относится к текущей ситуации и полностью поддерживает тренерский штаб и футболистов.

    Строительство новой команды требует терпения, молодым игрокам, новичкам, тренерскому штабу нужно время, чтобы адаптироваться и набраться опыта.

    Чувствительные поражения и трудности в такой ситуации неминуемы — это делает наш коллектив более сплочённым.

  • «Рубин» не планирует отправлять Шаронова в отставку
  • Читайте по теме

    • В тренерском штабе работают преданные клубу люди, прошедшие вместе с "Рубином" самые значимые вехи в его современной истории.

    И им сейчас как никогда нужна ваша поддержка. Мы уверены, что вместе преодолеем непростой этап и станем сильнее», — сказано в заявлении казанского клуба. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • В Питере — пять! Сутормин сделал дубль в ворота своей бывшей команды
  • 21/09/2019 в 22:58
    •
  • Прогноз
  • «Торино» — «Милан»
  • 1.67
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Оторвется ли «Сельта» от зоны вылета?
  • «Сельта» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Туринцы проведут уверенный матч против «Милана»
  • «Торино» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • «Реал Сосьедад» останется среди лидеров?
  • «Реал Сосьедад» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Режим VOLTA Игры Возвращение к истокам. FIFA 20 вновь переносит нас на улицуИгра должна понравится фанатам серии Вчера в 20:260
  • 15:53
    • Объявлен состав молодежной сборной России на матчи отбора Евро-2021
  • 21:20
    • «Рубин» выступил с обращением к болельщикам
  • 17:57
    • «Милан» и «Интер» представили два проекта нового стадиона
    Фати снова показал себя с хорошей стороны Футбол «Барселона» потеряла Месси перед новым испытаниемРеакция прессы на матч «Барселона» — «Вильярреал» Вчера в 18:060
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Севилья» исправиться после домашнего поражения?
  • 4.92
    •
  • 17:43
    • Капитан «Дерби» получил травму в алкогольном опьянении и выбыл до конца сезона
  • 17:27
    • Форварда «Ниццы» подозревают в краже часов у одноклубника
  • 17:11
    • «Рубин» не планирует отправлять Шаронова в отставку
    Алексей Сутормин Футбол Кубок России. «Зенит» одолел «Енисей», ЦСКА победил «Аланию», «Спартак» справился с «Камазом»Обзор матчей 1/16 финала Кубка России 01:080
  • 16:56
    • ИИХФ объявила о вступлении пяти новых стран
  • 16:42
    • ФИФА объяснила отсутствие голосов Египетской ассоциации за Салаха
  • 16:26
    • «Барселона» оштрафована за переговоры с Гризманном
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие