Пуйоль не будет спортивным директором «Барселоны»

На своей странице в Twitter защитник каталонскойсообщил о том, что он не будет спортивным директором клуба. Он отказался от этой должности.

«В последние недели публиковали новости о моём возможном возвращении в "Барселону" в качестве спортивного директора. Я чувствую, что обязан сообщить всем болельщикам, что после тщательного обдумывания решил не принимать предложение клуба.

Это было непростое решение, ведь я всегда говорил, что хотел бы вернуться в "Барселону", это мой дом, но различные проекты, в которых я задействован сейчас, не позволят мне быть всецело преданным клубу, чего требует эта должность.

Я хотел бы поблагодарить клуб за доверие, оказанное мне в связи с предложением такого ответственного поста. Да здравствует "Барселона" », — написал Пуйоль на своей странице. 0