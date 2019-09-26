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    • Пуйоль не будет спортивным директором «Барселоны»
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    Пуйоль не будет спортивным директором «Барселоны»

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    На своей странице в Twitter защитник каталонской «Барселоны» Карлес Пуйоль сообщил о том, что он не будет спортивным директором клуба. Он отказался от этой должности.

    Карлес Пуйоль
    Карлес Пуйоль

    «В последние недели публиковали новости о моём возможном возвращении в "Барселону" в качестве спортивного директора. Я чувствую, что обязан сообщить всем болельщикам, что после тщательного обдумывания решил не принимать предложение клуба.

    Это было непростое решение, ведь я всегда говорил, что хотел бы вернуться в "Барселону", это мой дом, но различные проекты, в которых я задействован сейчас, не позволят мне быть всецело преданным клубу, чего требует эта должность.

    Я хотел бы поблагодарить клуб за доверие, оказанное мне в связи с предложением такого ответственного поста. Да здравствует "Барселона" », — написал Пуйоль на своей странице. 0

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