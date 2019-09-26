СМИ: ПСЖ предложит Неймару новый контракт

намерен продлить контракт с нападающим, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Le10Sport.

По информации источника, спортивный директор клуба Леонардо планирует в ближайшее время начать переговоры с футболистом о заключении нового соглашения.

Напомним, летом бразилец любой ценой порывался уйти в «Барселону». Он даже был готов заплатить 20 миллионов евро из своего кармана ради перехода, но трансфер все же не состоялся.

Действующий контракт между клубом и игроком рассчитан до 2022 года.

После семи туров чемпионата Франции ПСЖ делит первую строчку в турнирной таблице с «Анже». Обе команды набрали по 15 очков. 0