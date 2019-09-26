Проданы все билеты на матч ЛЧ «Локомотив» — «Атлетико»

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов междупройдет при полных трибунах.

Об этом ТАСС в сообщили в пресс-службе московского клуба.

«На матче Лиги чемпионов между "Локомотивом" и "Атлетико" ожидается аншлаг», — говорится в заявлении.

Встреча «Локомотив» — «Атлетико» состоится 1 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена», который вмещает 27084 зрителей. Начало — в 22:00 по мск.

В стартовом матче группового этапа «Локомотив» на выезде обыграл немецкий «Байер» со счетом 2:1 и с тремя очками возглавил таблицу группы D. У «Атлетико» и итальянского «Ювентуса» в активе по одному баллу. 0