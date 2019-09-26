Кейн: У нас больше нет оправданий

Нападающий лондонскогодал интервью Sky Sports, в котором он выразил свои мысли по поводу неудачного старта «шпор» в новом сезоне. Клуб проиграл в двух последних встречах.

«Мы больше не являемся неопытными, молодыми игроками. У нас уже больше нет оправданий. Это наша задача, мы должны брать на себя ответственность.

Да, начало сезона получилось разочаровывающим. Не думаю, что кто-то прячется от ответственности. Мы выиграли лишь два матча, это не наши стандарты, которые были установлены в последние годы.

Если бы сейчас был январь или февраль, нас бы списали со счетов и говорили, что у нас нет шансов. Да, это не идеальный старт, но иногда такое случается. Впереди ещё очень много матчей, чтобы изменить ситуацию. И начать надо в следующей игре», — цитирует футболиста Sky Sports.

Напомним, что «Тоттенхэм» проиграл в прошлом туре АПЛ «Лестеру» со счетом 2:1, а также вылетел из Кубка лиги, уступив среди недели «Колчестеру» 1:0. Безвыигрышная серия команды составляет 3 поединка. 0