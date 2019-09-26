Конте: Упорный труд приносит результаты

Наставник миланскогодал комментарий поле победы в матче 5 тура Серии А над римским «Лацио». В рамках этого поединка «нерадзурри» выиграли со счетом 1:0.

«Мы одержали важную победу над очень сильным соперником, который здорово усилился летом. "Лацио" уже четыре года возглавляет Симоне Индзаги.

Пять побед? Этот результат доказывает, что упорный труд приносит результаты. Но я понимаю, что, как только мы перестанем побеждать, нас начнут критиковать. Впрочем, мы к этому готовы», — приводит слова итальянца Football Italia.

После 5 побед подряд «Интер» возглавляет турнирную таблицу. Конте — тренер, при котором «черно-синие» лучше всего стартовали в Серии А. 0