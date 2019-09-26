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    Конте: Упорный труд приносит результаты

    Серия A Футбол Италии Интер Календарь Серии А
    Наставник миланского «Интера» Антонио Конте дал комментарий поле победы в матче 5 тура Серии А над римским «Лацио». В рамках этого поединка «нерадзурри» выиграли со счетом 1:0.

    Антонио Конте
    Антонио Конте

    «Мы одержали важную победу над очень сильным соперником, который здорово усилился летом. "Лацио" уже четыре года возглавляет Симоне Индзаги.

    Пять побед? Этот результат доказывает, что упорный труд приносит результаты. Но я понимаю, что, как только мы перестанем побеждать, нас начнут критиковать. Впрочем, мы к этому готовы», — приводит слова итальянца Football Italia.

    После 5 побед подряд «Интер» возглавляет турнирную таблицу. Конте — тренер, при котором «черно-синие» лучше всего стартовали в Серии А. 0

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