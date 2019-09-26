«Барселона» оштрафована за переговоры с Гризманном

Федерация футбола Испании оштрафовалана 300 евро за переговоры с форвардом, у которого на тот момент был действующий контракт с «матрасниками», сообщает Marca.

«С учетом экономического потенциала клуба и суммы трансфера, комитет осознает, что штраф в размере 300 евро носит символический характер, так как клуб совершил дисциплинарный проступок», — говорится в заявлении федерации.

Напомним, что «Атлетико» обратился с судебной жалобой по поводу того, что «Барса» подписала Гризманна за меньшую сумму до того, как сумма его отступных понизилась с 200 миллионов евро до 119.

Предполагалось, что «Барселону» могут наказать одним матчем без зрителей на «Камп Ноу», однако в итоге федерация ограничилась символическим штрафом в размере 300 евро. 0