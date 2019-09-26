Алексей Миранчук сможет сыграть против «Зенита»

Полузащитниксможет принять участие в матче 11-го тура РПЛ против передает Sport24.

Напомним, футболист получил повреждение 31 августа во встрече с «Ростовом» (1:2). Сообщалось, что на его восстановление понадобится около трех недель.

В этом сезоне Миранчук провел восемь матчей в РПЛ, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Игра «Локомотив» — «Зенит» пройдет в субботу, 28 сентября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Зенит» после десяти туров лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Железнодорожники» с 20 баллами занимают пятое место. 0