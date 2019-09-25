Вандерсон: Для «Краснодара» важен каждый турнир

Полузащитникподелился ожиданиями от матча с «Нижним Новгородом» в 1/16 финала Кубка России.

«Для нас важен каждый турнир, в котором мы участвуем. Думаю, мы будем фокусироваться на каждом из соревнований и пытаться победить во всех матчах. Понимаем, что просто не будет, тем более сейчас перерывы между играми всего несколько дней.

При этом мы потеряли из-за травм много футболистов. Но будем стараться подходить к какому матчу с позитивным настроем и добиваться положительного результата», — приводит слова Вадерсона «Известия».

Матч «Нижний Новгород»–«Краснодар» состоится сегодня, 25 сентября. Начало — в 19:00 по мск. 0