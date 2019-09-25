«Рома» — «Аталанта»: счет матча 0:2, обзор голов

потерпела поражение отв домашнем матче пятого тура итальянской Серии А.

Встреча, которая прошла в Риме, завершилась со счетом 0:2.

Бергамцы вышли вперед на 70-й минуте. Ремо Фройлер с линии штрафной площади сделал заброс вперед на ход Дувану Сапате, после чего колумбиец мощным ударом расстрелял чужие ворота.

Под занавес встречи «Аталанта» забила второй гол. Отличился Мартен де Рон с передачи Марио Пашалича.

Для подопечных Паулу Фонсеки это поражение стало первым в нынешнем сезоне.

В турнирной таблице Серии А «Рома» занимает пятое место (8 очков), а «Аталанта» — третье (10 очков). 0