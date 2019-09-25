«Рома» — «Аталанта»: счет матча 0:2, обзор голов

Фрагмент матча
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Встреча, которая прошла в Риме, завершилась со счетом 0:2.
Бергамцы вышли вперед на 70-й минуте. Ремо Фройлер с линии штрафной площади сделал заброс вперед на ход Дувану Сапате, после чего колумбиец мощным ударом расстрелял чужие ворота.
Под занавес встречи «Аталанта» забила второй гол. Отличился Мартен де Рон с передачи Марио Пашалича.
Для подопечных Паулу Фонсеки это поражение стало первым в нынешнем сезоне.
В турнирной таблице Серии А «Рома» занимает пятое место (8 очков), а «Аталанта» — третье (10 очков). 0