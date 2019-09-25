ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Режим VOLTAВозвращение к истокам. FIFA 20 вновь переносит нас на улицу
  • 22:02
    • «Атлетико» одержал победу над «Мальоркой»
  • 21:53
    • «Рома» на своем поле проиграла «Аталанте»
  • 20:56
    • «Рубин» разгромно проиграл «Химкам» и покинул Кубок России
  • 20:52
    • «Краснодар» прекратил борьбу за Кубок России
  • 20:27
    • «Спартак» победил КАМАЗ в Кубке России благодаря дублю Понсе
    Все новости спорта

    «Рома» на своем поле проиграла «Аталанте»

    «Рома» — «Аталанта»: счет матча 0:2, обзор голов

    Серия A Футбол Италии Рома Аталанта Календарь Серии А
    «Рома» потерпела поражение от «Аталанты» в домашнем матче пятого тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Риме, завершилась со счетом 0:2.

    Бергамцы вышли вперед на 70-й минуте. Ремо Фройлер с линии штрафной площади сделал заброс вперед на ход Дувану Сапате, после чего колумбиец мощным ударом расстрелял чужие ворота.

    Под занавес встречи «Аталанта» забила второй гол. Отличился Мартен де Рон с передачи Марио Пашалича.

    Для подопечных Паулу Фонсеки это поражение стало первым в нынешнем сезоне.

    В турнирной таблице Серии А «Рома» занимает пятое место (8 очков), а «Аталанта» — третье (10 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Вновь лучший в мире. Месси — герой церемонии в Милане
  • Вчера в 14:04
    •
  • Прогноз
  • «Интер» — «Лацио»
  • 3.75
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вернется ли «Интер» на вершину?
  • «Интер» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Каким получится старт «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Рочдейл». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • «Реал» прервет ничейную серию «Осасуны»
  • «Реал» — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Алексей Сутормин Футбол Кубок России. «Зенит» одолел «Енисей», ЦСКА победил «Аланию», «Спартак» справился с «Камазом»Обзор матчей 1/16 финала Кубка России 21:380
  • 13:09
    • Виейра: Головин провел выдающийся матч
  • 13:00
    • Жардим: Головин постепенно прибавляет в игре
  • 12:38
    • Нисимура: Приложим все силы, чтобы выйти в следующий раунд
    «МЮ» находится в кризисе уже давно Футбол «МЮ» пресытился доходами. Клуб забыл обо всем, кроме денежных знаков«Манчестер Юнайтед» продолжает зарабатывать деньги, несмотря на глубокий кризис последних лет Вчера в 22:520
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Интер» идти без потерь?
  • 2.62
    •
  • 22:06
    • «Анже» победил «Тулузу» и догнал ПСЖ
  • 21:50
    • «Локомотив» «всухую» победил рижское «Динамо»
  • 21:32
    • «Оренбург» в большинстве одолел «Чертаново» в Кубке России
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол Аргумент против VAR, провал «МЮ» и надежды «Челси». Итоги 6-го тура АПЛШестой тур чемпионата Англии получился насыщенным на события Вчера в 18:010
  • 11:41
    • Пеп Гвардиола: Бернарду — фантастический человек
  • 21:22
    • ЦСКА в гостях разгромил «Йокерит»
  • 21:21
    • «Торпедо» не пустило «Крылья Советов» в 1/8 финала Кубка России
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие