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    Пике: Отсутствие Месси не может быть оправданием

    Примера Футбол Испании Барселона Календарь Примеры
    В интервью изданию AS центрбек «Барселоны» Жерар Пике попытался объяснить, почему команда так плохо стартовала в Примере. Также он отметил, что отсутствие Лионеля Месси из-за травмы не может быть оправданием.

    Жерар Пике
    Жерар Пике

    «Предсезонка не помогла нам хорошо стартовать в чемпионате Испании. Мы много путешествовали и мало тренировались. Многие могли заметить, что мы действуем разобщенно, нет общего ритма и согласованности.

    Дело не только в травме Месси. Его отсутствие не может быть оправданием. У нас в команде достаточно игроков высокого уровня, которые могли бы заменить его. Тем не менее мы надеемся, что он вернется как можно быстрее. О характере травмы я ничего не знаю. Надеюсь, там ничего серьезного», — передает слова футболиста AS.

    Напомним, что в 6 турах Примеры «каталонцы» набрали 10 очков. Пока что подопечные Вальверде находятся на 4 месте в общем зачете. 0

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