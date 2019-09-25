Пике: Отсутствие Месси не может быть оправданием

В интервью изданию AS центрбекпопытался объяснить, почему команда так плохо стартовала в Примере. Также он отметил, что отсутствиеиз-за травмы не может быть оправданием.

«Предсезонка не помогла нам хорошо стартовать в чемпионате Испании. Мы много путешествовали и мало тренировались. Многие могли заметить, что мы действуем разобщенно, нет общего ритма и согласованности.

Дело не только в травме Месси. Его отсутствие не может быть оправданием. У нас в команде достаточно игроков высокого уровня, которые могли бы заменить его. Тем не менее мы надеемся, что он вернется как можно быстрее. О характере травмы я ничего не знаю. Надеюсь, там ничего серьезного», — передает слова футболиста AS.

Напомним, что в 6 турах Примеры «каталонцы» набрали 10 очков. Пока что подопечные Вальверде находятся на 4 месте в общем зачете. 0