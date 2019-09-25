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    МЮ может потерять 25 млн евро в случае непопадания в ЛЧ

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    Как сообщает Manchester Evening News, клуб «Ман Юнайтед» может лишиться 25 млн евро от компании Adidas, которая является его спонсором. Отмечается, что это случится, если МЮ не выйдет в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

    Уле Гуннар Сульшер
    Уле Гуннар Сульшер

    Известно, что в договоре МЮ с немецкой компанией указано, что Adidas имеет право сократить объем финансирования на 30% в том случае, если клуб два сезона подряд не выйдет в Лигу чемпионов.

    В прошлом году «манкунианцы» стали шестыми, поэтому в нынешнем году они не имеют права играть в ЛЧ. Если ситуация повторится в этот раз, то спонсор воспользуется своим правом урезать финансирование.

    Отметим, что на данный момент клуб из Манчестера зарабатывает на спонсорском контракте 85 млн евро. В следующем сезоне сумма может уменьшиться до 59 млн евро. 0

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