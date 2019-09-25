«Рубин» разгромно проиграл «Химкам» и покинул Кубок России

«Рубин»
«Рубин»
Счет в матче был открыт на 8-й минуте, когда в ворота казанцев был назначен пенальти — Дядюн откликнулся на навес справа, но Плиев толкнул его рукой в спину. Одиннадцатиметровый реализовал Аршак Корян.
На 47-й минуте Тихий справа навесил в штрафную площадь казанцев неудачно. Защитники «Рубина» подняли мяч вверх, а Кухарчук отлично головой пробил в правый верхний угол.
А на 85-й минуте Скворцов справа навесил к дальней штанге ворот «Рубина», где Гапон выбежал из-за защитников и пробил сильно по воротам.
В 1/8 финала подмосковный клуб встретится с победителем матча «Чертаново» — «Оренбург».
Кубок России. 1/16 финала
«Химки» — «Рубин» (Казань) — 3:0 (1:0)
Голы: Корян, 9 — с пенальти (1:0). Кухарчук, 47 (2:0). Гапон, 85 (3:0)«Химки»: Хомич, Почивалин, Тихий (Гапон, 82), Данилкин, Филин, Кухарчук, Скворцов, Нетфуллин, Корян (Барков, 58), Трошечкин, Дядюн (Мендель, 63)«Рубин»: Ив.А.Коновалов, Денисов, Плиев, Сорокин, Старфельт, Башкиров, Могилевец, Ташаев, Иг.Коновалов, Кварацхелия (Зуев, 51), КьяртанссонПредупреждения: Скворцов, 43. Тихий, 81. Ив.А.Коновалов, 86