«Рубин» разгромно проиграл «Химкам» и покинул Кубок России

Казанскийпотерпел домашнее поражение от(0:3) в 1/16 финала Кубка России.

Счет в матче был открыт на 8-й минуте, когда в ворота казанцев был назначен пенальти — Дядюн откликнулся на навес справа, но Плиев толкнул его рукой в спину. Одиннадцатиметровый реализовал Аршак Корян.

На 47-й минуте Тихий справа навесил в штрафную площадь казанцев неудачно. Защитники «Рубина» подняли мяч вверх, а Кухарчук отлично головой пробил в правый верхний угол.

А на 85-й минуте Скворцов справа навесил к дальней штанге ворот «Рубина», где Гапон выбежал из-за защитников и пробил сильно по воротам.

В 1/8 финала подмосковный клуб встретится с победителем матча «Чертаново» — «Оренбург».