Алисон: Я движусь вперёд, думаю, что уже почти готов

На официальном сайтепоявилась новость, в которой было опубликовано интервью, голкипера команды, травмировавшегося в самом начале сезона. Он рассказал о том, как проходит его восстановление после повреждения.

«Я движусь вперёд, думаю, что уже почти готов. Могу выходить на поле и участвовать в тренировках, чувствую себя хорошо. Чувствую уверенность в своих силах, теперь нужно вернуть свою силу.

Ещё две недели назад я не мог толком ходить. Теперь бегаю, прыгаю на правой ноге, которая была повреждена. Я очень рад этому.

Когда наблюдаю за нашими матчами со стороны, очень хочу вернуться на поле. Хочу помогать своей команде, не могу дождаться, когда снова выйду на поле», — цитирует Алисона пресс-служба «Ливерпуля», — поделился Алисон с клубной пресс-службой.

Напомним, что Алисон получил травму в матче первого тура АПЛ с «Норвичем», который «мерсисайдцы» выиграли со счетом 4:1. 0