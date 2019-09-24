Система VAR будет введена на матчах плей-офф Лиги Европы нынешнего сезона

На заседании, которое состоялось во вторник в Любляне, Исполнительный комитет организации постановил ввести систему VAR со стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА-2019/20.
Отмечается, что система видеопомощи арбитрам будет работать в финалах Лиги чемпионов УЕФА среди женщин с сезона 2019/20 и в финальной стадии женского Евро-2021, где VAR будет применяться совместно с технологией, фиксирующей пересечение мячом линии ворот.
Ранее стало известно, что финальный матч Лиги Европы сезона-2020/21 пройдет в испанской Севилье. 0