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    Сычев: Намеренно не говорил о завершении карьеры

    Футбол России
    Нападающий Дмитрий Сычев рассказал о своем решении возобновить профессиональную карьеру.

    Дмитрий Сычев
    Дмитрий Сычев

    «Что, если у меня и сейчас не получится вернуться в большой футбол? Есть много людей, которые в меня верят. Есть те, кто нет. Всегда есть вероятность, что не получится. Но раз мне посчастливилось вернуться, то я буду делать все от себя зависящее», — сказал 35-летний Сычев «Чемпионату».

    «Честно — не знаю, что должно произойти, чтобы я смог убить в себе футболиста. Я намеренно не говорил о конце карьеры, хотя вопросов на эту тему было очень много, и часто с провокацией. Но я не люблю разбрасываться словами», — добавил нападающий.

    Напомним, 31 августа Сычев подписал контракт с «Пюником». Ранее форвард еще в 2018 году выступал за «Казанку». 0

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