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    «Манчестер Юнайтед» зимой попробует усилить атаку

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    Руководство «Манчестер Юнайтед» доверяет главному тренеру Уле Гуннару Сульшеру, несмотря на неудачный старт в английской Премьер-лиге, информирует Daily Mail.

    Уле Гуннар Сульшер
    Уле Гуннар Сульшер

    По информации издания, «красные дьяволы» согласились выделить наставнику большую сумму денег на усиление атаки во время зимнего трансферного окна.

    Это решение принято на фоне травм форвардов Маркуса Рашфорда и Антони Марсьяля, а также болезни нападающего Мэйсона Гринвуда.

    Напомним, что летом манкунианцы расстались с нападающим Ромелу Лукаку и атакующим полузащитником Алексисом Санчесом. При этом они потратили почти 150 миллионов фунтов на защитников Гарри Магуайра, Аарона Уан-Биссаки и хавбека Дэниэла Джеймса.

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