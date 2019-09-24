ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уле-Гуннар СульшерАргумент против VAR, провал «МЮ» и надежды «Челси». Итоги 6-го тура АПЛ
  • 20:12
    • «МЮ» установил две цели на зимнее трансферное окно
  • 19:43
    • «Эдмонтону» интересен Костин
  • 19:13
    • Гвардиола может возглавить «Ювентус» после «Ман Сити»
  • 18:56
    • Месси: Конкуренция с Роналду остается в пределах поля
  • 18:46
    • Дзагоев полетел с ЦСКА на матч с «Аланией»
    Все новости спорта

    Широков: Если Карпин согласится вернуться в «Спартак», то придет как мессия

    Спартак Ростов РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков оценил шансы на возвращение главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в московский клуб.

    Валерий Карпин
    Валерий Карпин

    Напомним, Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2014 год.

    «Свободных кандидатов на рынке нет? Есть же и не свободные. Кононова взяли в том году из Тулы. Почему в этом так не сделать?

    С Черчесовым, пожалуй, более сложная история. А вот Карпин — не знаю. Может, и пойдет. Нужно разговаривать с "Ростовом".

    Если "Спартак" заплатит хорошие деньги и сам Карпин готов вернуться, то почему нет? При таком раскладе шанс договориться высок.

    Рискнет ли Карпин вернуться в "Спартак"? А чего ему рисковать? Если он согласится, то придет в "Спартак" как мессия. "Валера верим!" — и все отлично.

    Зная, как Карпин умеет мотивировать, думаю, заставит игроков побегать туров пять. А потом — глядишь, и пойдет дело, все наладится», — приводит слова Широкова «Спорт-Экспресс».

    В настоящий момент «Ростов» под его руководством занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, красно-белые — на 9-й строчке. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Время Кононова сочтено. Тренеру пора уйти из «Спартака»
  • 21/09/2019 в 00:56
    •
  • Прогноз
  • КАМАЗ — «Спартак»
  • 1.75
  • Завтра в 18:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграет ли «Марсель» аутсайдера Лиги 1?
  • «Дижон» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Кто будет ближе к зоне вылета?
  • «Верона» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 5.00
    •
  • Заработает ли «Леванте» первые очки на выезде в этом сезоне?
  • «Бетис» — «Леванте». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Оле-Гуннар Сульшер Футбол «МЮ», возможно, впустую потратил еще один годРеакция прессы на матч «Вест Хэм» — «МЮ» Вчера в 17:520
  • 15:19
    • Ласицкене: Если отстранят РУСАДА — уедем тренироваться за пределы России
  • 15:06
    • Сычев: Намеренно не говорил о завершении карьеры
  • 16:03
    • Погба восстановился после травмы лодыжки
    Юрген Клопп и Эндрю Робертсон Футбол Когда стандарты решают. «Ливерпуль» увез непростую победу со «Стэмфорд Бридж»Команда Юргена Клоппа продолжает идти без потерь Вчера в 15:030
  • Экспресс дня

  • «Монако» вновь останется без победы
  • 4.29
    •
  • 20:36
    • Широков: Если Карпин согласится вернуться в «Спартак», то придет как мессия
  • 20:29
    • Ковалев снизит вес перед боем с Альваресом
  • 20:20
    • Алиссон: Я признан лучшим вратарем мира благодаря моей команде
    ЦСКА сыграет на выезде со СКА Хоккей КХЛ. «Ак Барс» уступил «Сибири», ЦСКА победил в гостях у СКАОбзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 23 сентября Вчера в 22:260
  • 15:46
    • Россия уступила Самоа на Кубке мира по регби
  • 11:53
    • «Локомотив» уволил главного тренера
  • 11:44
    • СМИ: WADA может отстранить сборную России от ЧМ-2022
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие