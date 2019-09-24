Широков: Если Карпин согласится вернуться в «Спартак», то придет как мессия

Экс-полузащитник «Спартака»оценил шансы на возвращение главного тренера «Ростова»в московский клуб.

Напомним, Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2014 год.

«Свободных кандидатов на рынке нет? Есть же и не свободные. Кононова взяли в том году из Тулы. Почему в этом так не сделать?

С Черчесовым, пожалуй, более сложная история. А вот Карпин — не знаю. Может, и пойдет. Нужно разговаривать с "Ростовом".

Если "Спартак" заплатит хорошие деньги и сам Карпин готов вернуться, то почему нет? При таком раскладе шанс договориться высок.

Рискнет ли Карпин вернуться в "Спартак"? А чего ему рисковать? Если он согласится, то придет в "Спартак" как мессия. "Валера верим!" — и все отлично.

Зная, как Карпин умеет мотивировать, думаю, заставит игроков побегать туров пять. А потом — глядишь, и пойдет дело, все наладится», — приводит слова Широкова «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент «Ростов» под его руководством занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, красно-белые — на 9-й строчке. 0