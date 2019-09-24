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    РФС: Претензий к нам со стороны ФИФА, УЕФА и WADA нет

    Футбол России Сборная России
    В РФС прокомментировали информацию о возможном недопуске сборной России к участию в ЧМ-2022.

    Московская антидопинговая лаборатория
    Московская антидопинговая лаборатория

    «Как мы понимаем, вопросы сейчас возникли к антидопинговым структурам, работающим в России. Никаких претензий к РФС со стороны ФИФА, УЕФА и ВАДА нет. Надеемся, что российский спорт будет представлен на международных соревнованиях без каких-либо ограничений», — сказал директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

    Ранее сообщалось, что сборную России могут не допустить к участию на ЧМ-2022, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции в отношении России.

    В WADA подозревают Россию в махинациях с данными московской антидопинговой лаборатории. 0

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