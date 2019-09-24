«Реал» вновь рассматривает кандидатуру Почеттино

Руководство мадридскоговернулось к рассмотрению кандидатурына пост главного тренера команды.

Как сообщает AS, Почеттино является основным кандидатом на то, чтобы возглавить «Реал», если руководство «сливочных» решит отправить в отставку Зинедина Зидана.

«Сливочные» ранее уже были заинтересованы в услугах тренера «Тоттенхэма», однако договориться с ним не удалось.

После пяти туров «Реал» набрал 11 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. При этом в первом туре группового этапа Лиге чемпионов «Реал», напомним, проиграл ПСЖ со счетом 0:3. 0