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    Пирло: Де Йонг напоминает меня

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    Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло выразил мнение, что хавбек «Барселоны» Френки де Йонг играет в сходной с ним манере.

    Андреа Пирло
    Андреа Пирло

    «Когда я переходил в "Ювентус", то сделал это, чтобы открыть эру побед. Я был абсолютно уверен, что это произойдет, иначе перешел бы в другой клуб. "Ювентусу" нужно время, чтобы подстроиться под нового тренера, но клуб все равно остается фаворитом Серии А.

    Единственный, кто, возможно, напоминает меня, это Френки де Йонг. В стиле игры Пьянича также есть некоторое сходство со мной, но мы разные, у каждого свои подходы», — цитирует Пирло Football Italia.

    22-летний де Йонг перешел в «Барселону» в летнее трансферное окно из «Аякса». Сумма трансфера составила € 75 млн. 0

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