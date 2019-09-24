Пирло: Де Йонг напоминает меня

Бывший полузащитниквыразил мнение, что хавбекиграет в сходной с ним манере.

«Когда я переходил в "Ювентус", то сделал это, чтобы открыть эру побед. Я был абсолютно уверен, что это произойдет, иначе перешел бы в другой клуб. "Ювентусу" нужно время, чтобы подстроиться под нового тренера, но клуб все равно остается фаворитом Серии А.

Единственный, кто, возможно, напоминает меня, это Френки де Йонг. В стиле игры Пьянича также есть некоторое сходство со мной, но мы разные, у каждого свои подходы», — цитирует Пирло Football Italia.

22-летний де Йонг перешел в «Барселону» в летнее трансферное окно из «Аякса». Сумма трансфера составила € 75 млн. 0