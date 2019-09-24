Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге станет лучшим в истории, уверен Дюков

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение исполкома УЕФА о проведении финала Лиги чемпионов сезона-2020/21 в Санкт-Петербурге.

«Нам очень приятно, что Санкт-Петербург получил право провести главный матч самого престижного международного клубного турнира — финала Лиги чемпионов.

Хотели бы поблагодарить исполком УЕФА, который сделал такой выбор. В последние годы Россия становится одним из центров футбольного мира, мы готовы активно использовать нашу инфраструктуру для развития этого вида спорта.

"Газпром Арена" имеет уникальный опыт организации мероприятий самого высокого уровня. Санкт-Петербург — гостеприимный и красивый город, в котором любят и ценят гостей.

Уверен, что финал Лиги чемпионов станет лучшим в истории и запомнится болельщикам и жителям города!» — сказал Дюков пресс-службе РФС.

Напомним, что решении о проведении финала Лиги чемпионов в 2021 году на «Газпром Арене» было принято на исполкоме УЕФА 24 сентября.

«Газпром Арена» является домашним стадионом «Зенита» и вмещает 68 тысяч зрителей.

В 2020 году стадион примет четыре матча чемпионата Европы. 0