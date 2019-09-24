Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2021 году

Стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге примет финальный матч футбольной Лиги чемпионов в 2021 году, сообщает «Р-Спорт»

О месте проведения решающего матча главного клубного турнира в Европе объявил президент УЕФА Александер Чеферин на пресс-конференции после заседания исполкома организиции, которое прошло в Люблян.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) подал окончательную заявку на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 на стадионе в Санкт-Петербурге.

На проведение финала ЛЧ-2021 претендовала также домашняя арена мюнхенской «Баварии», которая в итоге примет финальную встречу Лиги чемпионов 2022 года

В 2023-м главное футбольное еврокубковое событие примет стадион «Уэмбли» в Лондоне.

Напомним, что в сезоне-2019/20 финал Лиги чемпионов пройдет в Стамбуле. 0