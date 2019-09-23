Сафонов: «Краснодар» умеем играть в футбол хорошего уровня

Вратарьпрокомментировал поражение своей команды от(2:3) в десятом туре РПЛ.

«Думаю, что просто не получилось навязать свой футбол. ЦСКА очень хорошо начал встречу. Первый тайм вышел таким плохим для нас только из-за того, что наш оппонент очень хорошо действовал на поле, из-за того, что мы им это позволили. Впредь этого делать не стоит.

Что сказал главный тренер в раздевалке? Давайте мы опустим этот вопрос, не буду рассказывать об этом — это наше внутрикомандное дело. Главное, что все сказанное нам подействовало, и "Краснодар" значительно преобразился.

Хочется подарить нашим болельщикам только положительные эмоции. Особенно после того, как мы не слишком удачно провели пару матчей. Мы умеем играть в футбол хорошего уровня, что и показал второй тайм встречи с ЦСКА», — передает слова Сафонова News.ru. 0